Tornano a salire, dopo oltre due mesi, i casi di Covid in Italia. Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, nella settimana 17-23 febbraio si registrano 29.443 nuovi positivi con una variazione di +3,8% rispetto alla settimana precedente.

Terapie intensive in calo al 1,3%, ricoveri in leggera risalita al 5,2%. Lo sottolinea il report Covid con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, che segnala anche come solo 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. Per l'Iss inoltre l'indice Rt è in aumento a 0,91, ma sotto la soglia epidemica. Resta stabile l'incidenza a 50 casi ogni 100mila abitanti.

Un rapporto dell'Ocse segnala di investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici.