Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 24 febbraio

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è in calo all'1,3% contro l'1,6% del periodo precedente (16 febbraio)

I dati

approfondimento

Covid e resistenza agli antibiotici, il rischio dei batteri. LO STUDIO

Nel periodo 1-14 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici "è stato pari a 0,91 (intervallo 0,84-1,01), in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica", si legge nel report. "L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,93 (0,88-0,98) al 14 febbraio contro Rt=0,91 (0,86-0,95) al 7 febbraio". Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è in calo all'1,3% (rilevazione al 23 febbraio) contro l'1,6% del periodo precedente (16 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale leggermente al 5,2% (rilevazione al 23 febbraio) contro il 5% del 16 febbraio.

Quattro regioni a rischio alto

Quattro regioni sono classificate a rischio alto per molteplici allerte di resilienza ai sensi del DM del 30 aprile 2020: si tratta di Basilicata, Liguria, Marche e Puglia. La scorsa settimana nessuna regione era a rischio alto. Dieci sono a rischio moderato e sette classificate a rischio basso. Quattordici Regioni/Province Autonome riportano almeno una allerta di resilienza, sei riportano molteplici allerte di resilienza. A rischio moderato Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, PA/Bolzano, Sardegna, Toscana e Umbria.