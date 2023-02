Per l'Iss in calo nei primi due anni della pandemia il numero medio annuale di segnalazioni di casi di meningococco, pneumococco ed emofilo rispetto agli anni precedenti, conseguente alle particolari condizioni sanitarie e comportamentali legate alle restrizioni sociali determinate dalla pandemia da Covid-19. Intanto un rapporto dell'Ocse segnala di investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici