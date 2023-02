Secondo l'Iss, negli over 80 il tasso di incidenza è più elevato, negli under 10 il più basso. Nell'ultima settimana, il 22% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d'età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. Terapie intensive in calo al 1,3%, ricoveri in leggera risalita al 5,2%, secondo il report Covid: 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. Per l'Iss inoltre l'indice Rt è in aumento a 0,91, ma sotto la soglia epidemica. Resta stabile l'incidenza a 50 casi ogni 100mila abitanti.