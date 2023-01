Dopo aver finalmente comunicato per la prima volta dati ufficiali più credibili, circa il numero di contagi e dei morti, oltre 60 mila dallo scorso dicembre, la Cina insiste però che il picco dei contagi è stato comunque raggiunto e che la situazione è sotto controllo. I decessi riguardano per la maggior parte persone anziane, molte delle quali colpite da altre patologie. Mentre viene escluso il rischio di nuove varianti. Ma preoccupa la decisione di togliere ogni restrizione al movimento dei cittadini in occasione del Chūnjié, il capodanno cinese, anche per il rischio collasso dei trasporti interni. Sono stati prenotati online oltre 2 miliardi di viaggi e molti governatori delle varie province stanno lanciando in questi giorni appello ai loro cittadini di astenersi dal viaggiare offrendo di rimborsare eventuali penali.