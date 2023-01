2/8

"A tenere in piedi la capacità reddituale degli italiani sono solo le proprietà immobiliari, che però non danno da mangiare" afferma, in una nota, il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella, che sottolinea anche come questi dati siano stati confrontati in un periodo precedente alla pandemia da Covid-19

Bonus casa, dal superbonus all’agevolazione per i mobili: il calendario fino al 2025