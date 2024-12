Violenza sessuale su 21enne, arrestato titolare palestra nel Messinese

Il titolare di una palestra di Sant' Agata di Militello, nel Messinese, è stato arrestato dalla polizia di Stato per violenza sessuale aggravata. La vittima sarebbe una 21enne che frequentava la palestra. All'indagato, un uomo di 65 anni, è stato contestato anche il reato di esercizio abusivo della professione di massaggiatore fisioterapista. È stata la donna, a novembre, a denunciare l'uomo sostenendo di avere subito "pesanti atti sessuali dal gestore della palestra, che, fra l'altro, si professava massaggiatore-fisioterapista".

Decisiva la registrazione della ragazza

La giovane, sotto choc, non era stata in grado di reagire immediatamente e solo dopo qualche giorno, anche confortata dai parenti, aveva deciso di incontrare nuovamente l'uomo, anche al fine di chiedergli spiegazioni sul comportamento tenuto; in quell'occasione ne aveva registratole dichiarazioni a sua insaputa. Dall'ascolto della registrazione, acquisita al procedimento, è emerso come il massaggio fosse stato realmente praticato con modalità del tutto anomale, in

zone completamente diverse da quelle effettivamente indicate come doloranti dalla ragazza. L'indagato, tra l'altro, ha ammesso espressamente di "avere sbagliato nel non averla avvisata preventivamente del particolare tipo di massaggi effettuati", di

"essersi dimenticato" di trattare la zona (braccio sinistro e spalla) doloranti e di "essere stato poco professionale". Al termine delle indagini che si sono avvalse anche di numerosi testimoni, il gip ha emesso la misura cautelare.