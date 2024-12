Re Felipe VI e Letizia di Spagna a pranzo con Mattarella, poi a Napoli

Napoli pronta ad accogliere l'arrivo dei reali di Spagna. Dopo il pranzo con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, Felipe VI e la regina Letizia proseguiranno la loro visita di Stato nel capoluogo campano. Per garantire l'ordine e la sicurezza saranno impiegati molti agenti, soprattutto a ridosso della zona del teatro San Carlo dove si svolgerà la cerimonia dell'Ateneo Federico II, durante la quale il re Felipe VI terrà una lectio magistralis. "Sarà una bella giornata per Napoli - dice il prefetto del capoluogo campano, Michele Di Bari - è un evento culturale importante, la città saprà riservare l'accoglienza che sa dare sempre".

Manfredi: "Profonda amicizia tra Napoli e la Spagna"

"Con grande onore e profonda gratitudine accogliamo l'arrivo del Re di Spagna Felipe VI e della Regina Letizia a Napoli. Ho fortemente auspicato che, nell'ambito della visita di Stato in Italia, i reali spagnoli potessero essere anche nella nostra città simbolo di storia, cultura e accoglienza - ha scritto in una nota il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Questa visita - prosegue il sindaco - testimonia la profonda amicizia che unisce i nostri Paesi e rappresenta un'occasione straordinaria sottolineare i legami forti tra Napoli e la Spagna, i cui popoli condividono secoli di storia, forte cooperazione e positive alleanze che hanno arricchito i nostri Paesi e contribuito a rafforzare le rispettive identità in un quadro europeo. Sul fronte degli scambi culturali ma anche commerciali, negli ultimi anni Napoli e la Spagna stanno rafforzando ancora di più i rapporti. Siamo quindi pronti ad accogliere Re Felipe VI e la Regina Letizia rinnovando la forza di quei legami che continuano a vivere non solo nella memoria, ma anche nel nostro presente e nel nostro futuro", ha concluso Manfredi.

La cerimonia

Sarà anche l'occasione per il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche a Sua Maestà Re di Spagna Felipe VI, alle 16.30, al Teatro di San Carlo di Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ha una valenza speciale, credo sia il primo titolo onorifico accademico che conferisce la Federico II a un Capo di Stato non italiano - fa sapere Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II - La Spagna è un Paese importantissimo con un livello di civiltà molto alto e il ruolo del Capo di Stato si lega profondamente con la stabilità del Paese. È uno dei casi in cui il premiato è più importante del premio. La Federico II è molto selettiva nel conferimento dei titoli onorifici e questo evidenzia la rilevanza del risultato raggiunto. La Casa Reale Spagnola, nei secoli - ha aggiunto il rettore - ha fatto tanto per Napoli e anche per la Federico II". A seguire, il Re di Spagna Felipe VI svolgerà la Lectio Magistralis. Al termine avrà luogo la proclamazione.