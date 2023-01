Carenza medicinali, Palù a Sky TG24: "Non c'è un allarme reale"

Salute e Benessere

La carenza dei farmaci mette in allarme non soltanto l’Italia. La Francia ha vietato la vendita online dei prodotti a base di paracetamolo almeno fino a fine gennaio. Il ministro della Salute greco Thanos Plevris in una lettera alla commissaria europea Stella Kyriakides chiede “una politica centrale a livello dell’Ue per il problema della carenza di farmaci che affligge tutti gli Stati membri”