Covid e influenza, con sintomi evitare viaggi in aereo non essenziali

Su 61 di essi è stato eseguito il sequenziamento per conoscere la variante responsabile dell'infezione: BA.5.2, rilevata in 30 campioni su 61, è risultata la sotto-variante più frequente, BF.7 è stata riscontrata in 18 campioni, BQ.1.1 in 7 campioni. Le sotto-varianti riscontrate presentavano alcune mutazioni, ma queste "probabilmente non rappresentano una minaccia in termini di evasione immunitaria", scrivono i ricercatori