Le donne in gravidanza che sono state infettate dal virus che causa il Covid-19 affrontano un rischio 7 volte maggiore di morire e un rischio significativamente più elevato di essere ricoverate in un'unità di terapia intensiva o di soffrire di polmonite. E' quanto è emerso da una ricerca pubblicata su BMJ Global Health e condotta dalla George Washington University, negli Stati Uniti. Lo studio ha suggerito anche che il Covid-19 durante la gravidanza aumenta il rischio che il bambino debba essere ricoverato in terapia intensiva.

In Italia in decisa diminuzione i nuovi casi con una riduzione del 38,2% secondo i dati della Fondazione Gimbe, nel monitoraggio relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. Giù anche il dato sui morti, che scendono del 25,7%. In Cina preoccupa la decisione di togliere ogni restrizione al movimento dei cittadini in occasione del Chūnjié, il capodanno cinese, anche per il rischio collasso dei trasporti interni.