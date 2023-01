Gli arrivi turistici internazionali potrebbero raggiungere nel mondo l'80%-95% dei livelli pre-Covid quest'anno. È la stima dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO). In Italia in decisa diminuzione i nuovi casi con una riduzione del 38,2% secondo i dati della Fondazione Gimbe, nel monitoraggio relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. Giù anche il dato sui morti, che scendono del 25,7%. In Cina preoccupa la decisione di togliere ogni restrizione al movimento dei cittadini in occasione del Chūnjié, il capodanno cinese, anche per il rischio collasso dei trasporti interni. Le donne in gravidanza che sono state infettate dal virus che causa il Covid-19 affrontano un rischio 7 volte maggiore di morire e un rischio significativamente più elevato di essere ricoverate in un'unità di terapia intensiva o di soffrire di polmonite. È quanto è emerso da una ricerca pubblicata su BMJ Global Health e condotta dalla George Washington University, negli Stati Uniti.

