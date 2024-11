Omicidio di Laura Ziliani, confermati in appello i tre ergastoli

La vittima è stata uccisa con lo scopo di "gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione" di ciascuno dei componenti del cosiddetto “trio criminale” formato da Paola e Silvia Zani e da Mirto Milani, già condannato in primo grado alla massima pena. Questa la decisione dei giudici nel processo per l'omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia), morta l'8 maggio 2021

E’ stato confermato in appello stamani a Brescia l’ergastolo per il cosiddetto “trio criminale” formato da Paola e Silvia Zani e da Mirto Milani, già condannato in primo grado alla massima pena per l'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù (Brescia) e madre delle due giovani. Tutti e tre, con Milani che all’epoca dei fatti era il fidanzato di una delle due sorelle e amante dell'altra, secondo la Corte d'Assise di Brescia, l'8 maggio 2021 hanno ucciso la vittima con lo scopo di "gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione" di ciascuno dei suoi componenti.