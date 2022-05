Omicidio Ziliani, la confessione dei tre accusati

"Le abbiano dato i farmaci, poi le abbiano messo un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso. Laura non moriva e io e Silvia le abbiano stretto le mani al collo". Lo ha raccontato Mirto Milani, uno dei tre accusati per l'omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, trovata morta l'8 agosto 2021 dopo essere scomparsa l'8 maggio. Il medico legale invece aveva ipotizzato che, una volta stordita, la vittima fosse stata soffocata con un cuscino. Milani, insieme a Paola e Silvia Zani, figlie di Laura Ziliani, dovrà rispondere anche del tentato omicidio, sempre dell'ex vigilessa, avvenuto il 16 aprile, tre settimane prima del delitto.