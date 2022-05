Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani, confessa una delle figlie

Dopo la confessione di Mirto Milani, che è stato interrogato martedì, anche Silvia Zani, 28 anni, una delle figlie di Laura Ziliani e fidanzata di Milani, ha ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio della madre, ex vigilessa trovata morta l'8 agosto 2021 nel Bresciano. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio in carcere ieri sera. Confermati il movente economico e l'intenzione di appropriarsi del patrimonio immobiliare di Laura Ziliani, che era vedova. Ora è in corso l'interrogatorio di Paola Zani, 20 anni, sorella di Silvia e figlia minore della vittima, anche lei, come la sorella e Milani, in carcere dal 24 settembre 2021.