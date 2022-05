Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani, confessa Mirto Milani

Ha ammesso le proprie responsabilità nel corso di un lungo interrogatorio in carcere. L'uomo è il fidanzato di Silvia Zani, figlia della vittima, anche lei reclusa per il delitto insieme alla sorella Paola

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia. Mirto Milani - fidanzato di Silvia, figlia primogenita di Ziliani - ha confessato il delitto, avvenuto l'8 maggio dell'anno scorso. Lo ha fatto in un lungo interrogatorio in carcere, chiesto proprio dal giovane dopo la chiusura delle indagini.