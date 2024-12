Un gesto estremo, istintivo, dettato dall'amore incondizionato di una madre. Rocio Espinoza Romero, 34 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare i suoi gemellini di un anno e mezzo. Mercoledì mattina, nel quartiere Portello di Milano, la donna è stata travolta e uccisa da un camion sulle strisce pedonali . Prima dell’impatto fatale, è riuscita a spingere il passeggino con i suoi bambini fuori dalla traiettoria del mezzo, salvandoli, come riportato dal Corriere della sera.

Originaria del Perù, viveva col marito e i gemellini

Rocio era originaria del Perù, come suo marito, un falegname di 36 anni. Vivevano a Milano, dove i loro due gemellini erano nati poco più di un anno fa. La mattina dell'incidente, stava passeggiando con la madre 59enne e i suoi figli. Alle 9:45, giunti all'incrocio tra viale De Gasperi e viale Scarampo, con il semaforo verde per i pedoni, Rocio ha attraversato sulle strisce pedonali spingendo il passeggino doppio. Un camion di oltre 3,5 tonnellate, che stava svoltando a destra, l'ha colpita in pieno. Nell'impatto il passeggino si è ribaltato, facendo cadere i gemellini a terra, ma i piccoli ne sono usciti illesi, riportando solo lievi escoriazioni. Il sacrificio di Rocio è stato evidente: la sua prontezza ha permesso di mettere in salvo i figli, mentre lei è rimasta schiacciata sotto il peso del mezzo.