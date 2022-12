Emergenza Covid in Cina: a Pechino, secondo i media locali, sono stati richiamati medici e infermieri di province come Hunan (centrale), Jiangsu (orientale) e Shandong (orientale) per far fronte all'aumento della pressione sugli ospedali a causa della diffusione del Covid-19. Nelle ultime settimane, dopo che la Cina ha allentato la sua politica "zero Covid" a favore di una strategia di coesistenza con il virus, la capitale cinese ha subito un'ondata di contagi che ha prodotto lunghe code nei pronto soccorso degli ospedali, secondo le testimonianze sui social network del Paese. L'ondata di infezioni ha colpito anche gli operatori sanitari di Pechino, causando una riduzione del personale disponibile nel momento in cui è più necessario.