Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 23 dicembre

Si conferma in calo (-21,2%) la curva epidemica in Italia, anche se il numero dei decessi resta in crescita (+11%). Nella settimana 16-22 dicembre, si legge nel bollettino settimanale del Ministero della Salute, si registrano 137.599 nuovi casi positivi, che nella settimana precedente (9-15 dicembre) ammontavano a 174.652. Il numero dei morti, invece, è in aumento: sono 798 rispetto ai 719 di sette giorni fa. I tamponi eseguiti sono stati 1.019.362 (1.093.207 tamponi la settimana precedente, dunque -6,8%) con il tasso di positività che scende al 13,5% (rispetto al 16,0%). ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE )

Le note del bollettino



Nelle note del bollettino dell'ultimo bollettino disponibile, quello del 22 dicembre, si legge che: "La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto duplicato e che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 4 casi sono avvenuti nei giorni scorsi e comunicati oggi dalla ASL di Pescara. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che 6 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 04/11/2022 e il 19/12/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione del caso, e che dei 12 decessi oggi riportati, 3 sono avvenuti nelle settimane e nei mesi precedenti. La Regione Umbria comunica che 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 122 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 53 in discipline post-acuto, riabilitative ( cod. 60, 28, 56, 75 ). La Regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 9 dimessi da TI invece del n. 4 effettivi che include anche i negativizzati".