Covid, +8.6% dei tumori al colon-retto in pandemia. Lo studio

Sport

Mihajlovic e la malattia: l'annuncio, il ritorno e l'esonero. Le tappe

Gli ultimi anni dell’allenatore serbo a cui era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, causa del suo decesso, sono stati segnati da conferenze stampa, ricoveri e tanto affetto da parte di tifosi e dei tanti sportivi, anche avversari, nel mondo del calcio. Al suo fianco l’ex calciatore di Lazio, Sampdoria e Inter ha sempre avuto la famiglia

Il mondo dello sport, e non solo, dice addio a Siniša Mihajlović. Il rapporto dell'ex calciatore e allenatore con la sua malattia, la leucemia mieloide acuta, inizia il 13 luglio 2019, pochi giorni dopo il rinnovo contrattuale come tecnico del Bologna, squadra che era tornato ad allenare dopo dieci anni di esperienze in giro per l’Italia e l’Europa

L’ANNUNCIO – “Ho fatto alcuni esami dove si son scoperte alcune anomalie. Ho la leucemia. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo”, dichiarò Siniša in conferenza stampa. Nonostante non potesse svolgere regolarmente il suo ruolo in campo il ds del Bologna Sabatini lo confermò alla guida della prima squadra