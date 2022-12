2/12 ©Ansa

L’ANNUNCIO – “Ho fatto alcuni esami dove si son scoperte alcune anomalie. Ho la leucemia. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo”, dichiarò Siniša in conferenza stampa. Nonostante non potesse svolgere regolarmente il suo ruolo in campo il ds del Bologna Sabatini lo confermò alla guida della prima squadra

