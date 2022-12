Mezzo milione di contagi da Covid-19 vengono registrati ogni giorno in una sola città cinese, Qingdao. Lo ha ammesso un alto funzionario sanitario, in quella che appare essere un'ammissione sull'ondata di infezioni che starebbe travolgendo il Paese, ma che non trova riscontro nei bollettini ufficiali. Secondo un notiziario gestito dal partito comunista a Qingdao, il capo della sanità locale ha affermato che nella città orientale, dove vivono circa 10 milioni di persone, si registrano "tra 490mila e 530mila" nuovi casi di Covid al giorno. In Italia in discesa i nuovi casi di Covid-19 in una settimana, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento. I nuovi contagi nella settimana 16-22 dicembre sono 137.599 con una variazione di -21,2% rispetto alla settimana precedente (174.652); 798 deceduti con una variazione di +11,0% rispetto alla settimana precedente (719). Sono 1.019.362 i tamponi processati, con una variazione di -6,8% rispetto alla settimana precedente (1.093.207). Tasso di positività al 13,5% con una variazione di -2,5% rispetto alla settimana precedente (16,0%) (IL BOLLETTINO). La sottovariante BQ.1, la cosiddetta 'Cerberus', con tutte le sue derivate, è in "significativo aumento" e pari al 64,1 (contro il 30,7% della precedente indagine dell'8 novembre), sul totale dei campioni BA.5 di cui è un sottolignaggio. Lo rileva la flash survey dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), relativa al 13 dicembre sulle varianti del Sars-CoV-2.