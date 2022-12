Commissione sanitaria cinese, stop pubblicazione dati sul Covid

La commissione sanitaria nazionale cinese, che funge da ministero, ha annunciato oggi che non pubblicherà più i dati giornalieri sui casi e sui decessi di Covid, come aveva fatto dall'inizio del 2020: La stessa commissione non ha fornito alcuna spiegazione in merito. Queste statistiche non riflettono però più l'ondata di contagi, senza precedenti, che ha colpito la Cina dall'abbandono, il 7 dicembre scorso, delle rigide misure sanitarie della politica "zero Covid". L'Afp ricorda che in precedenza i test Pcr quasi obbligatori consentivano di seguire in modo affidabile l'andamento dell'epidemia. Ma le persone infettate dal virus adesso effettuano i test a casa e raramente segnalano i risultati alle autorità, il che impedisce di avere dei dati affidabili. "Da oggi non pubblicheremo più informazioni quotidiane sull'epidemia", ha precisato la commissione sanitaria nazionale. Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) pubblicherà informazioni relative all'epidemia, a scopo di riferimento e di ricerca", aggiunge la commissione, senza specificare il tipo o la frequenza dei dati che saranno resi noti.