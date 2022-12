Covid, in Cina "intensive al limite". L'Oms: "Contagi sottostimati"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

L'impennata di casi da Covid-19 in Cina, che si sta diffondendo dalle città più grandi alle vaste aree rurali, spaventa l'Organizzazione mondiale della sanità, che si è detta "molto preoccupata" per l'ondata di contagi senza precedenti. A destare preoccupazione, come riporta un articolo del Corriere della Sera, sono anche i numeri probabilmente sottostimati dichiarati dalla Cina. E in particolare i dati dei ricoveri in terapia intensiva. "La Cina dichiara numeri relativamente bassi di ricoveri in terapia intensiva, ma da quello che sentiamo dire", tramite le testimonianze, le foto e i filmati diffusi sui social cinesi, "le terapie intensive si stanno saturando", ha riferito Mike Ryan, direttore delle emergenze per l’Organizzazione mondiale della sanità. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)