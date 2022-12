L’Organizzazione mondiale della sanità che si è detta "molto preoccupata" per l'ondata di contagi che sta colpendo la Cina. Ma Pechino minimizza e assicura di non aver registrato decessi dovuti al virus dopo aver modificato i criteri di conteggio. In Italia, secondo i dati raccolti dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), si inverte la curva dei ricoveri Covid dopo un mese di continua crescita: nell'ultima settimana ha fatto registrare un -9,8%. Nelle terapie intensive, invece, si nota un incremento dei pazienti, +13,2%. A preoccupare maggiormente, in vista del Natale e delle maggiori occasioni di aggregazione durante le Feste ( IL PARERE DEGLI ESPERTI ), sono proprio i tassi di copertura per la quarta dose.