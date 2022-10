Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 35.043 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri e soprattutto i 41.712 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 216.735 (ieri 297.268) con un tasso di positività al 16,2%. I decessi sono 93 (ieri 120), per un totale da inizio pandemia di 178.846. Le terapie intensive diminuiscono di 5 unità (ieri +6) e con 24 ingressi del giorno diventano 227 in tutto; i ricoveri invece sono 87 in meno (ieri -18), per un totale di 7.019. IL BOLLETTINO DEL 26 OTTOBRE