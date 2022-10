Covid, vaccino obbligatorio over 50: in arrivo multe ai no-vax

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Febbraio sembra lontano, eppure solo 8 mesi fa gli over-50 segnavano sul calendario due date importanti: il 1° febbraio, giorno in cui scattava la multa di 100 euro per coloro che non avevano ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione; e il 15 febbraio, giorno in cui entrava in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori di avere il Green pass rafforzato, che si poteva ottenere solo con vaccinazione o per guarigione. Coloro che non erano muniti dell’adeguata certificazione, rischiavano una multa dai 600 ai 1.500 euro. Ora, secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, sarebbero pronte un milione di multe, ma la sospensione sarebbe già in arrivo.