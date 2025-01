Treni, sciopero del personale Fs nelle giornate del 25 e 26 gennaio

Politica

È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24. La grande maggioranza degli italiani, inoltre, pensa che il comparto dell'automobile in Europa stia attraversando una crisi molto o 'abbastanza' grande. Le cause: concorrenza cinese, alti costi delle materie prime e politiche Ue. Gli italiani appoggiano poi la scelta dei dipendenti Volkswagen di scioperare e, per quanto riguarda il nostro Paese, sono contrari (53%) a limitazioni del diritto di astenersi dal lavoro.