Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 agosto. LIVE

L’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Pfizer, Albert Bourla, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è lui stesso, in un post su Twitter, dove dichiara anche di avere sintomi lievi. "Sono grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e mi sento bene", ha rassicurato. Bourla ha aggiunto di trovarsi in isolamento domiciliare e di aver iniziato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.894 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 19.457. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute del15 agosto. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri era al 14,8%). Le persone in terapia intensiva sono 301 (+3 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 7.504 (-39). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 174.102. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 21.509.424. I guariti sono 20.468.258.

