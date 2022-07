Covid, come potrebbe cambiare l’isolamento dei positivi asintomatici

1/10 ©Ansa

Meno giorni di isolamento per i positivi al Covid-19 asintomatici: si va verso la revisione delle regole da seguire per i soggetti che hanno contratto il virus. Lo ha confermato ai microfoni di Agorà il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi”

