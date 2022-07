Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 luglio. LIVE

Studio, danni a gusto e olfatto nel 5% dei casi

Circa il cinque per cento delle persone che hanno contratto il Covid-19 sviluppa problemi di lunga durata con l'olfatto o il gusto. E' quanto emerge da uno studio della National University of Singapore e pubblicato sul British Medical Journal. La perdita dell'olfatto e' stata una caratteristica distintiva dei sintomi del coronavirus sin dai primi giorni della pandemia, ma non e' chiaro con quale frequenza si manifestino questi sintomi o per quanto tempo possono durare. Cercando di scoprirlo, i ricercatori hanno analizzato i risultati di 18 studi precedenti che hanno coinvolto 3.700 pazienti. I ricercatori hanno stimato che la perdita dell'olfatto può persistere nel 5,6% dei pazienti, mentre il 4,4% potrebbe non recuperare completamente il senso del gusto. Una donna ha recuperato l'olfatto oltre due anni dopo aver contratto il Covid. La ricerca ha anche scoperto che le donne avevano meno probabilità di recuperare questi sensi rispetto agli uomini.