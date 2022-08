L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato un insieme di misure in occasione della riapertura degli istituti. Come per le scuole di primo e di secondo grado, si prevedono interventi standard (come la cura dell'igiene della persona e dei locali e i ricambi d'aria) e altre da adottare in caso di peggioramento del quadro epidemiologico, solo in seguito a decisioni di carattere sanitario prese a livello nazionale