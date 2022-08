Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 13 agosto. DIRETTA

Sono in calo in Italia i ricoveri e le terapie intensive occupate dai pazienti Covid. Nelle scorse ore sono stati 26.693 i nuovi casi con 152 morti e un tasso al 15% (BOLLETTINO - GRAFICI - MAPPE). Rezza: "Continua a diminuire il tasso di incidenza di casi Covid-19 nel nostro Paese che questa settimana raggiunge i 365 casi per 100 mila abitanti e anche l'Rt mostra una tendenza alla discesa, siamo ormai a 0,81, ben al di sotto di 1". Mentre migliorano i numeri di Covid-19 in Italia, calano di circa un quarto le prescrizioni di pillole antivirali anti Sars-CoV-2 nell'ultima settimana, scrive l'Aifa. Secondo alcuni scienziati una sottovariante Omicron, chiamata BA.2.75 e soprannominata "Centaurus" potrebbe essere la prossima variante globale.

