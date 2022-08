Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 14 agosto. DIRETTA

Covid, la prossima variante potrebbe essere Centaurus: cosa sappiamo

Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 sta crescendo in India, in ogni caso non sembrano ancora aumentare i tassi di ospedalizzazione o mortalità. La mutazione potrebbe non spingere i casi al di fuori delle aree nelle quali è attualmente diffusa, almeno finché l'immunità della popolazione è alta.