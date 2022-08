A ormai un mese dal via libera per gli over 60, la curva vaccinale registra un sostanziale stallo, con poche decine di migliaia di somministrazioni al giorno, complici il periodo estivo e le ferie d'agosto. La fascia d'età che meglio ha risposto all'appello è quella degli over 80. La vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Non aspettare ancora"