1/11 ©Ansa

Per quanto tempo le persone positive al Covid-19 sono contagiose? La domanda è tornata alla ribalta negli ultimi giorni in Italia, dove ci si interroga e si discute dell'opportunità di ridurre l'isolamento per i positivi. Secondo un’analisi della rivista Nature, “molte persone con Covid rimangono infettive anche nella seconda settimana dopo i primi sintomi”. Uno studio Usa sottolinea come “molte persone potrebbero essere ancora contagiose otto giorni dopo” aver contratto il virus con la variante Omicron

GUARDA IL VIDEO: Covid, la pandemia partita dal mercato di Wuhan