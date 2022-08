Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 agosto. LIVE

Sembra stabilizzarsi la quota di reinfezioni Covid-19 sul totale casi segnalati: secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento della pandemia in Italia, la percentuale di reinfezioni passa al 13,3%, contro il 13,1% del monitoraggio precedente (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICI). Pronte le nuove regole anti-Covid per il ritorno dei bambini nelle scuole dell'infanzia italiane. Le 'Indicazioni strategiche' per l'anno scolastico 2022-2023, pubblicate oggi, sono state definite dall'Istituto superiore di sanità (Iss) con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sono basate su un doppio 'livello': "Da un lato misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico, che tengono conto del quadro attuale, e dall'altro ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico", si spiega nel documento. La First Lady Jill Biden è risultata positiva al Covid. Anche l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato la sua positività al Covid-19. Su Twitter ha detto di trovarsi in isolamento domiciliare e di aver iniziato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: