Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 18 agosto. LIVE

Cina: 682 nuovi casi di Covid, 614 per contagio locale

08.21 La Commissione sanitaria nazionale cinese ha rilevato 682 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, 614 dei quali causati da contagio locale (496 ad Hainan, nel sud; 36 a Shaanxi, nel centro; 19 in Tibet e 14 a Zhejiang, nell'est). I restanti 68 casi sintomatici sono stati riscontrati tra viaggiatori provenienti dall'estero in vari punti d'ingresso nel Paese. Le autoriTà sanitarie hanno anche comunicato la rilevazione di 297 casi asintomatici, 224 per contagio locale, anche se Pechino non li considera casi confermati a meno che non mostrino sintomi. Il totale di questo tipo di infezioni sotto osservazione e' 17.175, di cui 745 provengono da altri territori. La Cina, che applica una severa politica di "tolleranza zero" nei confronti del nuovo coronavirus, ha subito negli ultimi mesi ondate di focolai attribuiti alla variante omicron che hanno causato un numero record di contagi che non si vedeva dall'inizio della pandemia nel primo semestre 2020.