Covid, quarantena per positivi: le regole negli altri Paesi europei

L'Europa è alle prese con un'ondata estiva trascinata dalla variante Omicron 5 del coronavirus Sars-CoV-2 . Nonostante l'aumento dei casi, nei Paesi europei sono state rimosse buona parte delle restrizioni anti-Covid. Per aiutare i cittadini che in queste settimane lasceranno l'Italia per le vacanze a orientarsi tra le regole ancora in vigore, soprattutto per quanto riguarda i tempi di isolamento previsti in caso di positività, un articolo del Messaggero ha riepilogato le restrizioni ancora attive nei principali Paesi dell'Europa. Ecco dove non è più obbligatoria la quarantena e le regole in vigore fuori dall'Italia. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Austria



vedi anche

Tutti i video sulla pandemia di Covid-19

Da oggi, primo agosto 2022, in Austria cade l'obbligo di quarantena per i positivi al coronavirus. Chi contrae il virus, nel Paese, può uscire di casa indossando una mascherina Ffp2, ma non può accedere a strutture con "persone vulnerabili", come ospedali, asili e scuole elementari. Non sono previste regolamentazioni regionali: quindi lo stop alla quarantena riguarda anche la capitale Vienna, che fino a oggi ha sempre seguito una linea più rigida in materia di norme anti-Covid rispetto agli altri lander.



Francia



In Francia, invece, è stato recentemente abolito l'obbligo di indossare le mascherine, ma il loro utilizzo, a seguito della recente ondata, è raccomandato sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati. Al momento, è stato sospeso anche il Green pass, richiesto per gli ingressi solo negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie. Per i positivi, invece, le regole di autoisolamento variano in base dello stato di vaccinazione o infezioni di coronavirus pregresse. Chi ha completato il ciclo vaccinale o ha avuto il Covid-19 negli ultimi quattro mesi, ha l'obbligo di autoisolarsi per sette giorni a partire dal primo giorno d'insorgenza dei sintomi o dal risultato positivo del test, con possibilità di interrompere la quarantena con un risultato negativo al tampone molecolare o al test antigenico il quinto giorno, se non si mostrano sintomi nelle 48 ore precedenti.

Chi, invece, non è vaccinato o non ha completato il ciclo di vaccinazione e non ha contratto il virus negli ultimi quattro mesi, deve osservare l'isolamento per 10 giorni. La quarantena si può ridurre a sette giorni con il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, se non si mostrano sintomi nelle 48 ore precedenti al tampone.



Germania



Per quanto riguarda le norme anti-Covid in vigore in Germania, attualmente sono obbligatorie le mascherine FFP2 sui trasporti pubblici, negli ospedali e nei centri medici. L'isolamento è di cinque giorni per chi risulta positivo a un test antigenico rapido certificato o un test molecolare. La quarantena si può interrompere solo una volta ottenuto un tampone negativo.



Portogallo



In Portogallo, invece, le mascherine sono obbligatorie sui mezzi pubblici, compresi i taxi, negli ospedali e nelle farmacie. Sono esenti da questa norma i bimbi con età inferiore a 9 anni. La quarantena per i positivi è di 7 giorni, anche se si ottiene un tampone negativo nei giorni precedenti la scadenza.



Spagna



In Spagna è in vigore l'obbligo di indossare la mascherina solo sui mezzi pubblici. Per i positivi con sintomi lievi o asintomatici la quarantena è solo consigliata, non obbligatoria. In questo caso sono sconsigliati gli spazi affollati e i grandi eventi per almeno 10 giorni. Le autorità, inoltre, raccomandano di ridurre l'interazione sociale e di indossare una mascherinan FFP2. Per i positivi con sintomi gravi o classificati come ad alto rischio (over60, in gravidanza o immunodepressi) la quarantena è obbligatoria per almeno sette giorni. In Spagna, i test rapidi sono disponibili gratuitamente nelle farmacie.



Regno Unito



Nel Regno Unito, invece, sono state eliminate quasi tutte le restrizioni. I positivi non devono osservare l'autoisolamento, ma le autorità sanitarie raccomandano di evitare il contatto con altre persone per almeno cinque giorni. Per minori di 18 anni è consigliata la quarantena per tre giorni.