Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 1 agosto. LIVE

Bassetti: "Con Centaurus possibile fiammata a ottobre"

"In Italia si attendeva che arrivasse Centaurus e infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che è una sotto variante di Omicron 2. Dai dati in nostro possesso al momento sembra non causare la malattia grave, inoltre i vaccini, anche quelli non aggiornati, sono in grado di dare copertura per le forme di infezione più importante. Ma se prenderà il sopravvento potremmo assistere a una fiammata di contagi per settembre - ottobre. Tutto sarà meno grave se non perdiamo tempo e procediamo con la campagna vaccinale". Lo ha detto all'Ansa, l'infettivologo e direttore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti.