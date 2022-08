Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 2 agosto. LIVE

18.813 i nuovi casi di Covid registrati in Italia con un tasso di positività che scende dal 18 al 17,8%. I decessi sono 121. A partire da ieri in Francia le misure sanitarie alle frontiere vengono revocate per i viaggi dalla Francia e verso la Francia. Mentre in Austria, sempre da ieri, chi è positivo non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi. Il presidente Usa Biden è ancora positivo ma “continua a sentirsi bene”.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: