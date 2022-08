Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 3 agosto. LIVE

Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 64.861 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 190 morti. Il tasso di positività è pari al 18,3% ( BOLLETTINO GRAFICI ). "A partire da settembre il nostro impegno sarà superare la didattica a distanza e le mascherine obbligatorie, ci sono gli impianti di aereazione, usiamoli". Così il segretario leghista Matteo Salvini. In Francia le misure sanitarie alle frontiere vengono revocate per i viaggi dalla Francia e verso la Francia. Mentre in Austria chi è positivo non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi. Il presidente Usa Biden è ancora positivo ma “continua a sentirsi bene”. Hera, l'autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, ha siglato un contratto quadro per acquistare fino a 250 mln di dosi del vaccino anti Covid-19 della casa farmaceutica Hipra Human Health, con sede a Girona, in Catalogna (Spagna).