Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 9 giugno. LIVE

La mascherina resta "fortemente raccomandata" per accedere ai seggi e votare domenica prossima, quando sono in programma cinque referendum e il primo turno delle comunali, ma non sarà obbligatoria, e quindi sarà ammesso al voto anche chi ne sarà sprovvisto. L'annuncio del Viminale arriva nel giorno in cui, invece, è stato confermato dal Tar del Lazio l'obbligo in occasione per gli studenti durante la maturità e gli esami di terza, gli unici ambiti in cui resta in vigore la misura più restrittiva. "Quando a settembre abbiamo deciso di aprire le scuole in presenza abbiamo fatto un patto: garantire la sicurezza di tutti. La mascherina è il simbolo di questo patto di vicinanza", ha affermato a Sky TG24 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. In Italia si registrano 22.361 nuovi casi di coronavirus e 80 decessi. Il tasso di positività è all'11,9%. Calano le terapie intensive (-2) e i ricoveri ordinari (-46) ( BOLLETTINO