6/12 ©Ansa

Per l'infettivologo Massimo Galli il virus, in Italia e nel mondo continua a circolare: "È un dato di fatto - rileva - che nell'Africa australe ci siano condizioni quasi perfette perché si possano sviluppare nuove varianti, che si selezionano casualmente e, se hanno modo di prendere il sopravvento lo fanno, proprio come BA.5". Su questa, "non abbiamo elementi che ci dicano che sia in grado di eludere i vaccini e provocare così una forma grave della malattia, ma le evidenze suggeriscono che possa provocare l'infezione", aggiunge