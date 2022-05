Covid, ci si può reinfettare ogni pochi mesi? Cosa sappiamo

7/12 ©Ansa

Inoltre, spiega Ciccozzi, “dobbiamo essere sempre in allerta anche sulle varianti che sono state soppiantante da Omicron, come la Delta che non è scomparsa e potrebbe avere mutazioni e organizzarsi per la rimonta. Anche la Alfa, l'abbiamo isolata su una persona del Nord Italia proveniente da Londra"