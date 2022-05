4/10 ©Getty

Akiko Iwasaki, professoressa di Immunobiologia alla Yale School of Medicine, scrive sul New York Times che, per prevenire l’infezione, “bisogna impedire al virus di diffondersi a partire dal punto in cui le persone si infettano: la cavità nasale. Idealmente, un vaccino nasale potrebbe entrare nello strato mucoso all'interno del naso e aiutare il corpo a produrre anticorpi che catturano il virus prima ancora che abbia una possibilità di attaccare le cellule delle persone”

The Answer to Stopping the Coronavirus May Be Up Your Nose