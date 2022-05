1/10 ©Ansa

Il vaccino anti-Covid potrebbe essere somministrato per bocca o naso per ridurre la trasmissione per via aerea. Ad affermarlo è uno studio pubblicato su “Science Translational Medicine” nel quale si riportano i risultati di un test condotto su animali con un candidato vaccino a vettore adenovirale

