In ogni caso, continua Ciccozzi, l'allerta va mantenuta alta, anche in relazione a vecchie varianti. "Il virus - spiega - sta evolvendo come altri virus respiratori ma dal Sars-CoV-2 non possiamo escludere sorprese. Dobbiamo essere sempre in allerta anche sulle varianti che sono state soppiantante da Omicron, come la Delta che non è scomparsa e potrebbe avere mutazioni e organizzarsi per la rimonta"