Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 9 maggio. LIVE

Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati domenica, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 40.522. Le vittime sono invece 72, rispetto a sabato 41 in meno. Il tasso di positività è al 15,1%, con 203.454 i tamponi molecolari e antigenici, in aumento rispetto al 13,2% di ieri. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In calo i ricoverati nei reparti ordinari, 160 in meno rispetto al giorno prima. In Italia il ceppo di virus prevalente continua a essere Omicron 2. Sono intanto stati registrati alcuni casi delle nuove sottovarianti BA.4 e BA.5. Il diffondersi di nuove forme di virus porta le autorità sanitarie, nel nostro Paese come all'estero, a temere un nuovo peggioramento della pandemia dopo l'estate.