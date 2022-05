Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 10 maggio. LIVE

L'ultimo bollettino del ministero della salute registra 17.155 nuovi casi e 84 decessi. Con 126.559 tamponi processati, il tasso di positività scende al 13,5%. Aumentano i ricoveri ordinari (+80) e le intensive (+7). ( BOLLETTINO MAPPE ). "Dopo il 15 giugno ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni" dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Registrati alcuni casi delle nuove sottovarianti BA.4 e BA.5. Il diffondersi di nuove forme di virus porta le autorità sanitarie, nel nostro Paese come all'estero, a temere un nuovo peggioramento della pandemia dopo l'estate. Cala di un punto in 24 ore, scendendo al 13%, la percentuale di posti letto nei reparti di 'area non critica' occupati da pazienti con Covid-19 in Italia. E' ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 ore in Italia, l'occupazione delle terapie intensive.